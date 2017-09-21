Полиция обращается к черниговцев за помощью
21.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
14 сентября около 20:20 водитель автомобиля «Рута 22», двигаясь в Чернигове по улице 77-й Гвардейской Дивизии в направлении проспекта Мира, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Полиция обращается ко всем, кому что-либо известно об обстоятельства данного происшествия, звонить по номерам: (0462)619-787, (093)882-10-51 или 102.
Не оставайтесь равнодушными!