Полиция обращается к черниговцев за помощью

magictr | 21.09.2017 | Новости | Комментариев нет

14 сентября около 20:20 водитель автомобиля «Рута 22», двигаясь в Чернигове по улице 77-й Гвардейской Дивизии в направлении проспекта Мира, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Полиция обращается ко всем, кому что-либо известно об обстоятельства данного происшествия, звонить по номерам: (0462)619-787, (093)882-10-51 или 102.

Не оставайтесь равнодушными!

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