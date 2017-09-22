Полиция Области разыскивает свидетелей смертельного ДТП
22.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговская полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек.
15 сентября около 23:00 водитель автомобиля «Renault Kangoo», двигаясь в селе Красное по автодороге Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, совершил наезд на пешехода, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
Полиция обращается ко всем, кому что-либо известно об обстоятельствах этого происшествия, звонить по номерам: (0462)619-787, (093)882-10-51 или 102.
Не оставайтесь равнодушными!
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.