Полиция засекретила все данные убийство Шеремета
2017-09-21 15:11
Полиция засекретила все данные убийство Шеремета
На данный момент из открытого доступа в Едином государственном реестре судебных решений удалены более 200 документов в деле об убийстве Шеремета.
Национальная полиция Украины приняла меры безопасности и с 24 июля засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос ЗМ
“Постановлением Главного следственного управления Национальной полиции от 24 июля 2017 года о применении мер безопасности относительно лиц, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве, предприятие (государственное предприятие” Информационные судебные системы “) обязано ограничить в Едином реестре судебных решений полный и всеобщий доступ к определениям, принятым следователями судьями Печерского районного суда Киева по ходатайству в уголовном производстве “, – сказано в нем.
На данный момент из открытого доступа в Едином государственном реестре судебных решений удалены более 200 документов в деле об убийстве Шеремета.
В частности, изъяты решения о предоставление полиции информации о мобильных переговорах возможных фигурантов уголовного производства.