Полиция задержала неадекватного водителя со сковородой вместо руля

despravda | 13.10.2017 | Авто | Комментариев нет
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2016-09-19 12:06

Полиция задержала неадекватного водителя со сковородой вместо руля
“Модернизированную” машину изъяли почти на месяц.

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Водитель автомобиля Mazda , который установил в своем авто сковородку вместо руля , задержан в австралийском городе Аделаида . Об этом сообщает сайт австралийской полиции .

Мужчину неоднократно штрафовали за данное нарушение , но он продолжает рулить сковородкой .

Также полицейские выяснили , что Mazda официально не зарегистрирована и не застрахована . По предварительным данным , регистрация автомобиля была отозвана именно за необычное руль .

Машина изъята у австралийца на 28 дней , а самого любителя “тюнинга” ждет судебное разбирательство .

 

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