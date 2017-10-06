Полиция США задержала путешественника во времени
2017-10-05 20:34
Полиция США задержала путешественника во времени
Он прибыл из 2048 года, чтобы спасти нас от нападения инопланетян!
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В штате Вайоминг полицейскими был задержан мужчина в состоянии приличного алкогольного опьянения, передает Rus.Media. В ходе разбирательств выяснилось, что он считает себя путешественником во времени, который возложил на свои плечи миссию спасения человечества. Мужчина был вынужден принять большую дозу алкоголя, так как это является одним из главных условий безопасного попадания в прошлое.
Из-за собственного просчета неудачник Марти Макфлай промахнулся и попал вместо 2018 года в наши дни. Зато у него еще есть немного времени, чтобы разнести страшную весть о грядущей катастрофе до большего количества людей! По словам спасителя планеты, в следующем году нас ждет прибытия кровожадных инопланетян, поэтому людям стоит покинуть Вайоминг ради спасения своих жизней. Также герой из будущего попросил аудиенции у президента города.
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