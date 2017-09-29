Полиция со стрельбой в Николаеве задержали пьяных военных (видео)
2017-09-29 13:54
Полиция со стрельбой в Николаеве задержали пьяных военных (видео)
В Николаеве утром в пятницу, 29 сентября, сотрудники патрульной полиции устроили погоню за микроавтобусом с пьяными военнослужащими
В Николаеве утром в пятницу, 29 сентября, сотрудники патрульной полиции устроили погоню за микроавтобусом с пьяными военнослужащими и применили оружие, чтобы остановить их сопротивление. Об этом пишет местное издание “Новости N”, передает Rus.Media.
Отмечается, что патрульные по громкоговорителю требовали остановиться, на что водитель микроавтобуса не отреагировал, начав ускорение движения.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!
“На улице Садовой беглец, выйдя на полосу встречного движения и едва не совершил столкновение со встречным транспортом, развернулся и поехал в сторону улицы Пушкинской, где обратил на вул. Наваринскую и поехал против направления одностороннего движения. После он обратил на вул. Адмирала Макарова, оттуда на вул. Никольскую, где, едва не сбив патрульного, обратил на вул. Потемкинская. Там при повороте на ул. Артиллерийскую микроавтобус врезался в электроопору, задев ее, и был заблокирован патрульными автомобилями”, – сказано в сообщении.
В автомобиле находились 5 человек с явными признаками алкогольного опьянения. Они оказывали сопротивление патрульным, пытался скрыться с места происшествия. Правоохранителям даже пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, так как было подозрение, что у мужчин является оружие. В итоге все были задержаны.
“Все задержанные – военнослужащие одной из воинских частей г. Николаева. Все были пьяные, их передали военной полиции”, – отмечается в сообщении.