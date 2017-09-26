Полиция сделала новое заявление о покушении на Кернеса
2017-09-26 05:50
Полиция сделала новое заявление о покушении на Кернеса
Покушение на Геннадия Кернеса и убийство его друга не связанные.
Покушение на Харьковского городского голову Геннадия Кернеса и убийство его друга Юрия Димента не связаны между собой, передает Rus.Media.
Об этом заявил на пресс-конференции начальник Главного следственного управления ГУ Нацполіції в Харьковской области Владимир Тимошко.
“Есть основания считать, что эти два дела никак не связаны, и есть на что ссылаться”, – отметил Тимошко.
По его словам, расследование обоих дел продолжается, но подозреваемых пока нет.
Тимошков добавил, что фигурирует в деле Кернеса оружие без основной части механизма, найдено в лесу вблизи места покушения, передано на экспертизу.
Как сообщалось ранее, 26 февраля 2016 года неизвестный застрелил из автомата Юрия Димента – вторая мэра Харькова Геннадия Кернеса. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
В апреле 2014 года неизвестный выстрелил в спину мэру Харькова Геннадию Кернесу, совершавшему утреннюю пробежку. Кернес получил тяжелое ранение позвоночника и внутренних органов. Возбуждено уголовное производство по статье, связанной с покушением на убийство.
В декабре 2016 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что покушение на убийство Кернеса в 2014 году организовал лидер террористической группировки “Оплот” Евгений Жилин, застрелен год назад в Подмосковье.