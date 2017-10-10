Полиция открыла дела в отношении 16 политических партий Украины
2017-10-10 16:46
Полиция открыла дела в отношении 16 политических партий Украины
Полиция возбудила уголовные дела в отношении 16 политических партий Украины по заявлениям Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
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Об этом на своей странице в Facebook написала глава НАЗК Наталья Корчак, передает Rus.Media.
“Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции НАЗК в органы Национальной полиции было направлено 25 заявлений о совершении правонарушений. Было начато уголовные производства, о чем было сообщено НАЗК, 16 политических партий”, – говорится в сообщении.
Корчак уточнила, что уголовные дела начаты по фактам совершения правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 159-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинскому или местному референдуму).
Уголовные дела возбуждены в отношении следующих партий: “Аграрная партия Украины”, “ВО “Свобода”, “ВО “Батькивщина”, “Собственная сила”, “Зеленые”, “Наш край”, “Народный рух Украины”, “Новая политика”, “Коммунистическая партия Украины”, “Партия сильной власти”, “Самоврядная украинская держава”, “Партия свободных демократов”, “Политическое объединение “Прямое действие”, “Патриотическая партия Украины”, “Партия “Национально-демократическое объединение “Украина”, “Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью”.