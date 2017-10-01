Полиция опечатала полторы тысячи участков в Каталонии
01.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-30 18:38
Полиция опечатала полторы тысячи участков в Каталонии
Сторонники референдума находятся в 163 школах и колледжах.
Испанская полиция опечатала входы в 1,3 тыс. школ, которые 1 октября должны были функционировать как избирательные участки на референдуме о независимости Каталонии, сообщает El Pais, передает Rus.Media.
В то же время в 163 школах и колледжах находятся люди, которые принимают участие в организованных ранее общественных мероприятиях. Полиция предупредила их, что они должны покинуть эти здания до 06:00 утра 1 октября по местному времени.
Ранее власти Каталонии заявлял, что с 9:00 по 20:00 по местному времени будут открыты более 2,3 тыс. участков.