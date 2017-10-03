Полиция Лас-Вегаса утверждает, что более 406 человек были госпитализированы после расстрела на кантри-фестивале
2017-10-02 19:27
Полиция Лас-Вегаса утверждает, что более 406 человек были госпитализированы после расстрела на кантри-фестивале
По данным издания, после стрельбы в развлекательном комплексе Mandalay Bay, 406 человек были доставлены в больницы, а 50 из них умерли, в том числе полицейский из Лас-Вегаса.
Полиция Лас-Вегаса утверждает, что более 400 человек были госпитализированы после массового расстрела на кантри-фестивале в Лас-Вегасе, передает Rus.Media.
Об этом сообщает “The Associated Press”.
По данным издания, после стрельбы в развлекательном комплексе Mandalay Bay, 406 человек были доставлены в больницы, а 50 из них умерли, в том числе полицейский из Лас-Вегаса.
Также, со ссылкой на шерифа Джозефа Кларка Ломбарда, сообщается, что стрелок, 64-летний Стивен Крейг Паддок был найден мертвым в гостиничном номере. При нем было 10 единиц огнестрельного оружия.
“Паддок впервые заселился в казино-отеле Mandalay Bay 28 сентября и был найден мертвым внутри гостиничного номера”, – пишет издание.
По предварительной информации, он застрелился сам.
Полиция уже провела обыск в доме стрелка. На данный момент правоохранители разыскивают 62-летнюю Маріло Данли, сожительницу Паддока.
Ранее в полиции Невады сообщали о том, что она может быть причастна к стрельбе. Однако на данный момент эта информация не подтверждена.
Мотив стрельбы пока не установлены.
Американские полицейские назвали бойню в Лас-Вегасе самым массовым расстрелом в истории США.
Президент Украины Петр Порошенко в Twitter выразил свои соболезнования жертвам и семьям погибших в Лас-Вегасе.
“Глубоко потрясен ужасной трагедией в Лас-Вегасе. Наши искренние соболезнования жертвам и семьям этого ужасного акта насилия”, – написал Порошенко.
Как известно, на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба.