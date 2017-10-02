Полиция Каталонии начала следствие за смерть 3 человек в Барселоне
2017-10-02 17:03
Полиция Каталонии начала следствие за смерть 3 человек в Барселоне
Полиция Каталонии Mossos расследует обстоятельства смерти трех человек в Барселоне.
Об этом каталонская полиция Mossos сообщила в своем Twitter, передает Rus.Media.
“Мы расследуем смерть трех людей в здании в Сан-Марти (Барселона)”, – говорится в сообщении полиции.
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Однако, в полиции не сообщили, связана ли смерть трех лиц с проведением референдума о независимости от Испании, во время которого в ходе столкновений пострадали 844 человека.
Напомним, по последним данным медиков, во время столкновений с полицией пострадали по меньшей мере 844 лица. По крайней мере, двое людей получили серьезные повреждения: один человек был ранен в глаз резиновой пулей, еще один человек перенес сердечный приступ.
В ходе столкновений также пострадали 33 полицейских.