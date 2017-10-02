Полиция Испании разгромила участок, где должен голосовать лидер Каталонии Пучдемон

despravda | 02.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-01 12:18

Полиция Испании разгромила участок, где должен голосовать лидер Каталонии Пучдемон
Правоохранители вывели группу людей, пытающихся защитить избирательный участок.

Гражданская гвардия Испании с помощью кувалды выломали дверь на избирательном участке в Сан-Жульян-де-Рамис, где должен был голосовать глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон, передает Rus.Media.

“Национальная полиция изымает урны, исполняя юридические предписания и закон в связи с незаконным референдумом”, — пояснил МВД Испании в своем Twitter.

Правоохранители вывели группу людей, пытающихся защитить избирательный участок. По данным СМИ, силовики вели себя очень грубо, использовали дубинки и физическую силу.

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