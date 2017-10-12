Полиция Доминиканы задержали украинку-водителя машины, в которой погибла россиянка
2017-10-12 19:58
Полиция Доминиканы задержали украинку-водителя машины, в которой погибла россиянка
Полиция Пунта-Каны задержала украинскую подругу погибшей в ДТП российской туристки Иванну Бойрачук.
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Полиция Пунта-Каны задержала водителя машины, в которой погибла российская туристка Наталья Бородина, передает Rus.Media. Ею якобы оказалась подруга погибшей – украинка Иванна Бойрачук. За рулем Kia Picanto та находилась в нетрезвом состоянии.
Напомним, что 35-летняя Наталья Бородина из Челябинской области погибла в результате несчастного случая, который произошел в Доминикане. Она в одних трусиках высунулась из окна машины, которая неслась по трассе. Войдя в азарт, полуголая девушка не заметила дорожный знак, в который, в итоге, она врезалась и умерла.
Последние полтора года погибшая проживала в Каннах, где занималась продажами в сфере недвижимости.
У Натальи Бородиной остались 11-летний сын, родная сестра, пожилая мать и племянник.