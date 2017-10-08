Полиция Дании нашла голову журналистки, погиб на подводной лодке
2017-10-07 15:39
Полиция Дании нашла голову журналистки, погиб на подводной лодке
Датские водолазы обнаружили голову, ноги и одежду шведской журналистки Ким Валль, которая погибла при загадочных обстоятельствах на подводной лодке изобретателя Петера Мэдсена.
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“Части тела и одежда были найдены в пятницу в полиэтиленовых пакетах вместе с ножом и тяжелыми металлическими кусками для погружения”, – говорится в сообщении, передает Rus.Media.
По словам следователя, на черепе Валль не было следов переломов. До сих пор причина смерти журналистки не установлена.
Как сообщалось, датский изобретатель Мэдсен обвиняется в убийстве шведской журналистки на подводной лодке “Наутилус”. В то же время 46-летний изобретатель отвергает предъявленные ему обвинения и утверждает, что он высадил женщину в Копенгагене.
Мэдсена спасли во время военно-морской операции, начатой после того, как подводная лодка затонула.
Обезглавленный туловище Валль был найден в водах Копенгаген 21 августа.
Полиция считает, что Мэдсен убил журналистку, расчленил ее тело и привязал к торсу трубу, чтобы скрыть следы преступления.
Позже Мэдсен заявил, что журналистка умерла от удара об люк на подводной лодке.