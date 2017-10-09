Полиция Австралии руководила большим порно сайтом
2017-10-09 10:18
Полиция Австралии руководила большим порно сайтом
Таким образом полицейские вычисляли потенциальных педофилов.
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Австралийская полиция вела секретное управление одним из крупнейших в мире сайтов с детской порнографией, пытаясь вычислить потенциальных педофилов, передает Rus.Media.
Осенью 2016 года австралийская полиция вышла на руководителя сайта детской порнографии Childs Play Бенжамина Фолкнера. Его арестовали в США за изнасилование 4-летней девочки. За это он отбывает пожизненное наказание.
После ареста полиция взяла сайт под свой контроль и тайно поддерживала его деятельность так, чтобы посетители не догадывались об изменении.
Австралийские полицейские стали писать посты вместо Фолкнера, сопровождая их снимками насилия над детьми. При этом полицейские не нарушали австралийское законодательство.