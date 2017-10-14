Полицейское пополнение Черниговщины получил новенькие погоны (Фото)
Заместитель начальника ГУНП в Черниговской области полковник полиции Дмитрий Лось и заместитель начальника управления кадрового обеспечения ГУНП подполковник полиции Дмитрий Тарасенко в торжественной обстановке вручили погоны согласно присвоенных первичных и очередных специальных званий черниговским полицейским, которые проходят стажировку в г. Мариуполе.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.
Символично, что именно 13 октября, накануне Дня защитника Украины, кандидаты, которые пополнили ряды черниговской полиции и в настоящее время проходят стажировку в зоне АТО в Донецкой области, получили новенькие погоны согласно присвоенных им 2 октября первичных и очередных специальных званий полиции.
Вручить погоны в торжественной обстановке выпала честь заместителю начальника ГУНП в Черниговской области полковнику полиции Дмитрию Лосю.
Девять полицейских из Черниговщины были собраны в актовом зале Центрального отдела полиции города Мариуполя, где в торжественной обстановке заместитель руководителя ГУНП в Черниговской области вручил им погоны и поздравительные открытки от Главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.
Также представители Главного управления в Черниговской области передали полицейским продуктовые наборы и вкусности.