Полицейский «геноцид»: в Сновске правоохранители не имеют на чем гоняться за преступниками
Последние годы в Украине (в том числе и на Черниговщине) активно продолжается реформа в правоохранительных органах. Два года назад была создана Национальная полиция Украины. В рамках реформирования происходит также обеспечение транспортом полицейских.
В рамках Киотского протокола Япония передала полиции Украины 635 автомобилей «Mitsubishi Outlander PHEV» с экологическими двигателями. Черниговщине перепало аж тридцать новеньких «Outlander», которые обещали передать в районы. Но не так случилось, как думалось. Если в некоторые районы поехали по три новенькие автомобили, то, например, до Сновска – ни одного. И это несмотря на то, что это приграничный район, который граничит с «дружественными» соседями.
Сновським полисменам, как бы это банально ни звучало, не на чем гоняться за преступниками.
Сейчас автопарк Сновського райотдела полиции состоит из нескольких «недобитков». Полицейские жалуются, что на таких «аутлендерах» невозможно работать, ведь ни на вызов выехать, ни догнать нарушителя. Местные подростки гоняют на иномарках и мотоциклах и даже не обращают внимания на полицию, ведь знают, что их никто не догонит на таких «корытах».
На этом фото – вросший в землю «Ланос», который уже давно не ездит. На реанимацию денег никто не выделяет, хоть и регулярно приезжают различные проверки, поэтому о сновські реалии знают.
ВАЗ-2107 заводится только с буксира – стартером не удастся даже автомобильном гуру завести автомобиль. Да и вообще это машина участковых.
Райотдел полиции пообещали дать еще один «элитный» автомобиль ВАЗ-2107. Работники предполагают, что старое авто спишут с другого района, где оно является балластом, и передадут в Сновск.
Коллектив очень обеспокоен и требует у руководства Главного управления Национальной полиции в Черниговской области оперативно отреагировать и решить эту проблему.
Если сновських полицейских будут игнорировать, они готовы со своими проблемами обращаться даже к министру внутренних дел Арсена Авакова.
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