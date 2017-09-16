Полицейские обнаружили у жителя Черниговского района гранату и патроны
В ходе операции «Оружие и взрывчатка» криминальная полиция Черниговского отделения полиции совместно с взрывотехниками изъяла у жителя района ручную осколочную гранату Ф-1 и патроны к автоматическому оружию.
15 сентября во время санкционированного обыска одного из хозяйств Черниговского района, в вещах хозяина полиция обнаружила и изъяла металлический предмет, похожий на гранату «Ф-1» и запал к ней, а также патроны калибра 5,45 и 7,62 мм.
Специалисты взрывотехники изъяли опасный предмет и направили его на экспертизу.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Продолжается досудебное расследование.