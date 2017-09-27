Полезные программы для автомобилиста
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2015-09-26 19:44
Полезные программы для автомобилиста
Сегодня без телефона прожить даже день будет проблемой, а вся проблема заключается в том, что каждый год разрабатывается все больше программного обеспечения, которое вызывает зависимость. Нет, не ту зависимость, о которой вы подумали.
Речь идеи о работе, общении и досуге. Смартфон на то и называется «умным телефоном», содержащий ряд невероятно полезных приложений, которые помогают пользователем немного, но облегчить жизнь. Между прочим, об автомобилистах никто не забывает. Новинок в Apple Store и Google Play хватает, однако ознакомиться со всеми элементарно может не хватить времени, поэтому мы представляем вашему вниманию топ самых полезных приложений для современного автомобилиста.
Навигаторы на iPhone и Android
Когда приобретаешь смартфон за приличные деньги, то хочется, чтобы он отвечал не только за смс-переписки и общения. Благодаря волшебнику Стиву Джобсу и мозговитим сотрудникам Гугл, современные телефоны в силах предложить автомобилисту качественный навигатор, который не будет уступать дорогим устройств за отдельную плату. Для яблочного телефона, как и для телефона на Андроид, доступен приложение, созданное разработчиками Яндекса, что получило название «Яндекс.Навигатор». Оно абсолютно бесплатное во всех интернет-магазинах, что делает его практически незаменимым. Зачем тратиться на дорогой навигатор, если смартфон в силах предложить тот же результат?
Регистратор для iOS и Android
Что касается регистратора, то его наличие в каждой машине практически обязательно. Сегодня это устройство является наиболее популярным среди автомобилистов, ведь с его помощью есть возможность снять правонарушителя. Безусловно, регистратор на телефоне не настолько функционален, ведь не всегда найдется отдельных пару гигабайт памяти, однако если не использовать видео высокого расширения памяти на смартфоне хватит на несколько часов записи. Для iPhone доступно приложение с названием Cockpit Recorder, которая записывает видео с периодами в 10 минут, стирая старые снятые файлы автоматически. Кроме этого, оно фиксирует местоположение авто и скорость передвижения. А вот для Андроид-смартфонов такая программа называется Daily Roads Voyager. Она очень похожа по функциональным способностям, но имеет другой дизайн.
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Программы для новичков
Чаще всего автомобилисту, которому лишь недавно посчастливилось приобрести «железного коня», хочется узнать о нем больше информации. Речь идет о конструкции, функциональных способностях и конечно же эксплуатационных характеристиках. К сожалению, одинаковых или хотя бы подобных программ нам найти не удалось. Однако есть такая программа, как Dynolicious, способно объективно определить количество лошадиных сил автомобиля, время, за которое машина разгоняется с 0 до 100 км/ч, а также боковую и тормозящую силу притяжения. Dynolicious – разработка для яблочных смартфонов. Зато у владельцев телефонов на Андроид есть возможность ознакомиться с программой, которая имеет простое название «устройство автомобиля». Оно в ярких картинках и доступной форме расскажет новоиспеченному автовладельцу о конструкции той или иной детали.
Определения градуса наклона дороги – TiltMeter
Не менее интересным приложением является разработка Карлоса Фернандеса, который позаботился о любителей внедорожья. Несомненно, эта программа понадобиться и для обычных автомобилей, водители которых занесло «не в ту степь». Приложение TiltMeter имеет простой внешний вид и легкий интерфейс, поэтому сложности не получит никто. Благодаря ему, телефон определяет градус наклона автомобиля, движущегося по неровностям. Зная такие подробности, можно уберечь свою подвеску или днище от значительных поломок. Разработка абсолютно бесплатная, но доступна она только для владельцев гаджетов Apple.
Информационные программы (ПДД, определения штрафов)
Безусловно, знание правил дорожного движения просто необходимо для каждого автомобилиста, однако человек не робот и не всегда может помнить все, что учил десять лет назад. Да и будем откровенны, доблестное начальство автомобильной инспекции вместе с чиновниками в последнее время зачастили с обновлением законодательства. Поэтому каждый раз покупать книжку с последними обновлениями ПДД не совсем разумно. По этой причине разработчики позаботились о постоянное обновление информации о последних законодательных новинок в своих приложениях, доступных в Apple Store и Google Play. Название у него простое, а именно «ПДД». Есть программы, позволяющие узнать о сумме штрафа в случае нарушения того или иного правила.
Благодаря смартфонам можно уберечь свой карман от лишних расходов, что не может не радовать. Покупая в очередной раз качественный телефон, вы не только тратитесь на общение, но и имеете в своем распоряжении мультизадачний устройство, способное помочь в различных жизненных ситуациях.