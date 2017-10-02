Полезно знать: схемы мошенничества на ОLX
2016-06-13 23:11
Полезно знать: схемы мошенничества на ОLX
Все мы, ну или почти все, хоть раз в жизни покупали что-то через Интернет. Многие из нас покупки совершают на досках объявлений «из рук в руки».
Мы решили собрать в одну статью виды мошенничества, которые практикуют охотники за вашим кошельком на сайте OLX. Схемы применимы и к другим ресурсам подобного рода. Поэтому информация не будет лишней практически для любого пользователя сети Интернет. Ведь предупрежден — значит вооружен, не так ли?
Схема с двумя доверчивыми продавцами
Друзья, хотим вас предостеречь от новой выдумки мошенников. Теперь они научились обманывать с особой хитростью, привлекая сразу двух доверчивых продавцов/покупателей, а сами из мошеннической схемы «выходят сухими из воды».
Схема преступления такова: мошенник заключает сделку с одним из покупателей, при этом просит перевести деньги на банковскую карточку. При этом он указывает номер карты другого человека, у которого он что-то покупает. Таким образом, одна жертва переводит деньги на карту второй, а третья сторона – мошенник, получает товар, за который заплатил сторонний человек.
Реализация этого преступления может отличаться в зависимости от ситуации, но, в итоге, один человек остается без денег, обвиняя второго в мошенничестве, тогда как настоящий мошенник просто исчезает.
Еще более продвинутые мошенники даже научились воровать SIM-карты, используя услугу мобильных операторов по восстановлению утерянной «симки». Для этого они звонят жертве с трех разных номеров, а потом в офисе оператора называют эти три номера, получая SIM-карту с номером жертвы, а потом, зная телефонный номер и номер банковской карты, снимают деньги с банкоматов, пользуясь услугой «Экстренные деньги». Но данный трюк применим только для клиентов Приватбанка.
Мошенники-покупатели и банкоматы Ощадбанка
Информация об участившемся способе обмана с помощью банкоматов Ощадбанка. Хотим предупредить вас, чтобы вы не попались на крючок мошенников!
Метод довольно простой, а главная задача мошенника — выманить жертву к банкомату. Вот как это происходит:
1. Мошенник звонит по указанному в объявлении номеру телефона, представляясь потенциальным покупателем. При этом он мало интересуется или совсем не интересуется самим товаром, а сразу заявляет о желании сделать покупку. Очень часто мошенник выдает себя за представителя фирмы — например, салона по прокату свадебных платьев или магазина товаров для детей.
2. Далее «покупатель» просит продавца предоставить данные карты для перевода оплаты за товар, часто уточняя вид карты, а также остаток на счете. Это обязательно должно вас насторожить: подумайте сами, зачем покупателю знать, сколько денег на вашей карте, если платить будете не вы, а он?
3. Затем мошенник сообщает, что перечислит деньги, но для их получения нужно подойти к банкомату Ощадбанка и выполнить действия, которые он скажет. Когда продавец подходит к банкомату и вставляет карту, мошенник диктует номер своей карты под видом номера денежного перевода и просит ввести сумму, которая якобы должна поступить на счет продавца. После подтверждения транзакции деньги оказываются на счету мошенника.
Как правило, общение с такими горе-покупателями происходит в спешке, они торопят продавцов, просят их быстрее бежать к банкомату и нажимать на нужные кнопки, иначе «деньги не пройдут», используют другие методы психологического давления. Очень просим вас быть бдительными и осторожными.
Мошенники и карты Приватбанка
Принцип работы жуликов неизменный – заставить вас отдать им деньги, но методы постоянно меняются. Хотим вас в очередной раз предостеречь и рассказать о новой выдумке злодеев!
Принцип обмана весьма прост – мошенник под видом покупателя звонит, соглашается на сделку и просит осуществить оплату на банковскую карту Приватбанка. При этом он помимо номера карты пытается узнать дополнительные данные о владельце карточки. Например, срок действия, наличие кредитного лимита и т. д. Часто обманщик объясняет необходимость этих сведений тем, что оплата будет производиться от юридического лица.
Ни в коем случае не сообщайте никому любые данные, кроме номера карты и ФИО .
Кроме того, никогда служба безопасности банка или любой другой компании не будет вам перезванивать, чтобы уточнить дополнительные данные по карточке. Так поступают только мошенники.
Если вам пришла SMS с кодом, который просит назвать покупатель, чтобы его платеж прошел, то знайте, вы имеете дело с мошенником. Это обманщик, зная номер вашей карты, дополнительные данные и номер телефона, пытается провести услугу «Экстренные деньги».
Но подобные схемы обмана могут быть направлены не только на владельцев карт Приватбанка. Поэтому, мы просим вас быть очень внимательными при покупках через интернет.
Не попадайтесь на крючок мошенников!
Бесплатные животные – новый способ обмана в интернете
Внимание всем любителям животных! На OLX начали появляться объявления, в которых дорогих животных, под разными предлогами, предлагают абсолютно бесплатно. И все бы хорошо, но вот только составляют такие предложения мошенники!
Текст таких объявлений зачастую написан с различными подробностями и внушает доверие. Мошенники даже оставляют в контактах номер телефона, по которому можно связаться и услышать убедительный рассказ, почему животное отдается даром.
Вот только есть одна проблема – нет возможности личной встречи, чтобы забрать животное. Вместо этого обманщики просят оплатить пересылку или перевозку. Жертве предлагают перечислить «символическую» сумму на банковский счет или перевести деньги через системы международных переводов.
Естественно, что после того, как деньги будут переведены, контактный номер мошенников будет отключен, а жертва останется без денег и животные.
Не попадайтесь на крючок. Никогда и ни при каких уговорах не переводите деньги вперед!
Помните, если у вас нет возможности лично встретиться с продавцом, то можно воспользоваться услугой после платы – когда вы платите после получения и проверки груза. Такие возможности предлагают многие популярные грузоперевозчики.
Авто из-за границы: популярные схемы обмана
В связи с тем, что участились случаи мошенничества при продаже автомобилей, мы подготовили для вас описания известных «разводняков» и примет, по которым можно вычислить лже-продавцов. Читайте и не попадайтесь на крючок!
Учитывая высокие цены на автомобили в Украине, Белоруссии и России, мошенники часто ловят на крючок желающих приобрести дешевую машину. Стандартная схема обмана такова – на доске объявлений размещается заманчивое предложение с хорошей машиной по низкой цене. Потенциальный покупатель связывается с продавцом и оказывается, что тот находится за границей. Далее начинается процесс вхождения в доверие и выманивание денег.
Происходит это примерно так: чтобы жертва не догадалась про обман, мошенник придумывает правдоподобную легенду, предоставляет фотографии или сканы документов и предлагает перевести деньги через посредническую фирму (автосалон, компания-перевозчик, банк и т. д).
Поскольку мошеннические схемы каждый день совершенствуются, то какого-то определенного сценария не существует. Например, сейчас популярна схема, когда продавец из-за рубежа предлагает купить уже растаможенный автомобиль, который, правда, по определенному стечению обстоятельств сейчас находится в другой стране.
Вот фрагмент общения с мошенником, который выдает себя за продавца:
«Машина в идеальном состоянии. Я согласен со всеми проверками когда я приеду. Я могу привести ее в Украину в около 3-4 дней, если Вы хотите купить, но мне нужна гарантия, потому что я не могу позволить себе сделать эту поездку напрасно. Мое предложение такое:
Вы высылаете 1800$ в Данию через Western-Union к примеру на имя Вашего родственника (отца, брата, двоюродный брата… даже друг), а потом вы вышлете мне копию перевода на электронную почту.
Когда я приеду в Украину и я отдам Вам автомобиль , мы вместе пойдем в банк и Вы поменяете имя вашего отца(например) на мой имя, и когда я вернусь в Данию я получу денег от банка.
Этот перевод не на мое имя, я не могу получить деньги от банка, пока вы не проверите автомобиль и не поменяете имя получателя».
На самом деле получить такой перевод мошенник сможет. Ему достаточно будет подделать любое удостоверение, вписав туда имя и фамилию получателя. Сотрудники Western Union ведь не обязаны проверять документы на подлинность.
Таких ответов может быть множество, но все они сводятся к одному – вы должны заплатить определенную сумму задатка.
Хотите удостовериться, что это обман? Напишите продавцу, что как раз через пару дней будете в командировке в его стране и можете подъехать к нему, посмотреть машину и оформить сделку на месте. Скорее всего, продавец исчезнет.
Мошенники «из банка»: как сохранить в безопасности деньги на карточке
Банковские карточки сейчас стали очень популярным способом оплаты товаров, купленных в интернете. К сожалению, этим пользуются не только покупатели и продавцы, а и мошенники. Вот история одного из пользователей — и советы, как уберечь свою пластиковую карту от злоумышленников!
Первое правило — никогда не передавать данные по своей карточке третьим лицам, кем бы они не представлялись. Строго секретными являются PIN-код карты, секретные коды, данные паспорта и прописки, а также пароли, которые приходят на ваш мобильный телефон. Передавая эти данные, вы рискуете тем, что передадите чужому человеку и доступ к своим карточным счетам!
Второе правило — не отправляйте SMS-запросы со своих мобильных телефонов, в назначении которых вы не уверены на 100%. Особенно это касается SMS на короткие номера.
Вот история, произошедшая с Валерием, одним из наших пользователей. Он пишет:
«Я продаю, допустим, некоторые товары через интернет. Звонит потенциальный клиент, говорит, что его все устраивает, он хочет купить и даже готов сделать полную предоплату на карточку Приватбанка.
Я говорю окей, и высылаю ему номер своей карточки. Потом через некоторое время мне звонит человек со скрытого номера и представляется сотрудником Приватбанка… Я в суматохе рабочего дня не обращаю внимания, с какого он номера звонит, тем более номер скрытый, возможно, корпоративный. То есть я ему верю.
Этот псевдоработник говорит о том, что некий мужчина пытается перевести определенную сумму на мой счет. Я говорю, да, я знаю. Потом он говорит, что я якобы не подключен к системе «мобильный банк» и для того, чтобы можно было перевести мне деньги, нужно меня подключить. Я про мобильный банк ничего не знаю и соглашаюсь. Далее этот псевдоработник всякими хитрыми вопросами выспрашивает, какие карты Приватбанка еще есть у меня, есть ли кредитка, какой там лимит, какая задолженность и т. п. Потом говорит, хорошо, я вас подключил, сейчас тому человеку, который пересылает вам деньги, будет отправлено сообщение с кодом для подтверждения платежа, он пришлет этот код, и вы должны будете его отправить в том виде, как есть, на короткий номер 10060.
Если я раньше не пользовался услугами мобильного банкинга, то я по-любому не знаю, что означает тот код, который он мне прислал смс-кой. И я отправляю этот код на номер 10060. И таких людей, как я, скорее всего, большинство, которые, возможно, в суматохе или по незнанию не обращают внимания на пересилаемий код и таким образом теряют деньги. Естественно, это был кода вида SENDxxxVAL+[Последние четыре цифры]+CARD, где последние 4 цифры карты – это были цифры моей кредитной карты, которые они узнали по телефону под видом работника Приватбанка, а номер карты CARD – это понятно уже номер карты. Сумма, указанная в коде, соответствует примерно того кредитным лимитом, который доступен в жертвы, и который перед этим выведывает их псевдоработник банка» .
Будьте бдительны! Надеемся, эта история с вами не повторится.
Как вернуть украденные деньги с банковской карты
Наиболее распространены в последнее время случаи мошенничества с банковскими картами, когда мошенник снимает средства с карты после разглашения пользователем конфиденциальной информации. Мы настоятельно рекомендуем ни в коем случае – ни продавцам, ни покупателям – не разглашать конфиденциальные данные, не разглашать подтверждающие смс-коды и не выполнять никаких действий у банкомата по просьбе незнакомых людей, даже если они представляются сотрудниками банка. Однако люди продолжают попадать на крючок. В некоторых случаях можно вернуть украденные деньги.
Бизнес-аналитик Анастасия Борисова поделилась собственным опытом, как она возвращала украденные деньги на карту Приватбанка. Данные рекомендации будут полезны пользователям системы LiqPay.
«Ситуация кратко: мошенники позвонили под видом покупки моих товаров, выставленных на OLX (SLANDO). Сказали, что начислят деньги за товар на карту. После чего «якобы сотрудник Приватбанка» провел операцию по зачислению средств, а по факту — кражи моих средств — с моей карты Приватбанка.
Ключевым моментом этого случая является то, что мошенническая операция списания средств с карты была проведена через сервис LiqPay (www.liqpay.com)».
Для входа в аккаунт системы LiqPay необходимо ввести номер телефона, а также код, который приходит sms. Кроме номера карты и имени получателя, пострадавшая сообщила этот код, а также дату своего рождения якобы сотруднику банка. Получив код, мошенники получили доступ к аккаунту пользователя и перевели деньги с ее карты на другой счет.
Внимание: разглашать sms-коды и персональную информацию ни в коем случае никому нельзя!
После того, как потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, ей все же удалось вернуть украденные средства на карту. Вот ее рекомендации:
«1) Немедленно заблокируйте Ваши карты.
2) Зайдите на сайт www.liqpay.com и через онлайн форму (окно связи с оператором раскрывается в правой части экрана) требуйте отменить последний платеж, сделанный с вашей карты. Напишите, что платеж мошеннический, номер карты, ваши ФИО, сумму списания и т. д. оператор предоставит вам форму, которую нужно заполнить).
Платеж, проведенный через LiqPay, получится отменить, если он еще не обработан! В моем случае прошло около полутора часов, и мне удалось его отменить, деньги вернулись обратно на заблокированную карту.
Да, еще один важный момент! После того как вы вернете деньги, заблокируйте не только карту Привата, а и свой номер телефона, чтобы за него можно было бы зайти в Приват 24 и т. д.
НЕ БЕРИТЕ ТРУБКУ и НЕ ПЕРЕЗВАНИВАЙТЕ на неизвестные номера.
После того, как операция была отменена — мне начали названивать, дабы попытаться восстановить еще и мою симку (путем последних набранных номеров), и попробовать разблокировать мою карту снова!»
Будьте бдительны.