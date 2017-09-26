Полезно для здоровья: кошка в доме продлевает жизнь хозяину
2017-09-26 13:31
Полезно для здоровья: кошка в доме продлевает жизнь хозяину
Американские ученые уверяют: соседство с кошками очень полезно для человека.
Ученые из Университета Миннесоты установили, что живут с этими животными люди гораздо реже попадают в больницы с инфарктами, пишет медицинский портал medikforum, передает Ukr.Media.ru.
Американские исследователи обнаружили сразу несколько преимуществ от жизни вместе с кошкой. В частности, говорят специалисты, специфическая манера кошачьих издавать звуки, обладает целебным и оздоровительным эффектом.
“Кошки урчат с частотой от 25 до 150 герц, – пояснили авторы проекта. – При звуках такой частоты ускоряется лечение переломов костей и восстановление поврежденной мышечной ткани”.
Кроме того, по словам ученых, многие исследования в совокупности показывают, что кошачье мурлыканье нормализует сердечный ритм. Владельцы кошек в среднем реже подвержены стрессам, в то время как психика людей без домашних животных в гораздо большей степени склонна к срывам.