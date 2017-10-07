Покровская родительская суббота
2017-10-07 12:35
Покровская родительская суббота
Что делают в этот день.
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Покровскую родительскую субботу 2017 году отмечают 7 октября, передает Rus.Media. Этот день отмечается в ближайшую субботу, накануне великого православного праздника – Покров Пресвятой Богородицы, который празднуют каждый год 14 октября.
Вообще в каждую субботу совершается поминовение умерших. А Покровская суббота – это день особого поминовения умерших родственников по восточнославянской традиции.
Суббота называется “поминальной” или “отцовской”, ведь, по христианской вере, умершие попадают на тот свет к своим родителям.
Покровская родительская суббота: что делают в этот день? В этот день в православных храмах совершается поминовение умерших христиан, совершается панихида, заупокойная Божественная литургия, молятся об успокоении душ усопших.
На богослужения люди приносят и подают записки об упокоении с именами умерших близких людей.
Также в храм приносят и кладут на специальный столик еду и вино для совершения литургии и поминовения усопших. Потом эти продукты идут на нужды прихода и на помощь нуждающимся.
В Покровскую родительскую субботу украинцы, по давней традиции, после службы в церкви идут на кладбище, чтобы навестить могилы родственников. Там люди приводят все в порядок, убирают мусор, красят ограждения, приносят свежие цветы.