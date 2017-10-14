Поклонники Веры Брежневой назвали певицу “бабушкой”

despravda | 14.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-14 13:03

Поклонники Веры Брежневой назвали певицу “бабушкой”
Модный пощечину.

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Отечественным звездам следует быть особенно внимательными и осторожными, когда появляется желание поделиться с фанатами частичкой личной жизни, передает Rus.Media. К примеру, сделать это можно с помощью социальной сети Instagram.

Вот уже который раз артистка Вера Брежнева радует таким снимком поклонников.

Но и среди ее фанатов хватает педантичных людей, которые замечают детали.

Так вот, за фото на котором видно немодный чехол для телефона, Брежневу назвали “бабушкой”.

Но сама певица, как всегда, осталась тактичной и оставила неприятные комментарии в свою сторону без ответа.

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