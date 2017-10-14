Поклонники Веры Брежневой назвали певицу “бабушкой”
14.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-14 13:03
Поклонники Веры Брежневой назвали певицу “бабушкой”
Модный пощечину.
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Отечественным звездам следует быть особенно внимательными и осторожными, когда появляется желание поделиться с фанатами частичкой личной жизни, передает Rus.Media. К примеру, сделать это можно с помощью социальной сети Instagram.
Вот уже который раз артистка Вера Брежнева радует таким снимком поклонников.
Но и среди ее фанатов хватает педантичных людей, которые замечают детали.
Так вот, за фото на котором видно немодный чехол для телефона, Брежневу назвали “бабушкой”.
Но сама певица, как всегда, осталась тактичной и оставила неприятные комментарии в свою сторону без ответа.