Поклонники в недоумении: у Яны Соломко сильно изменилось лицо
2017-10-12 16:55
Поклонники в недоумении: у Яны Соломко сильно изменилось лицо
Внешне певица незначительно, но изменилась, а ее фанаты не могут определить причину того.
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Яна Соломко порадовала поклонниц новой фотографией и даже раскрыла секреты об уходе за своими роскошными волосами, а также пообещала, что исполнит их просьбу и расскажет позднее, какими средствами пользуется для того, чтобы ее шевелюра оставалась всегда безупречной, передает Rus.Media.
Кроме вопросов об уходе за волосами, в комментариях мелькают и сообщения от тех, кто перестал в последнее время познавать украинскую певицу и финалистку первого сезона шоу “Холостяк”. Все дело в том, что лицо Яны Соломко как-то изменилось, но причину этого пользователи соцсети определить не могут, а обмениваются только догадками.
Вот этим селфи Яна Соломко поделилась со своими подписчиками и менее чем за сутки снимок собрал более 11 тысяч лайков.
А так Яна Соломко выглядела раньше. Кардинальных изменений на ее лице нет, но все-таки что-то не так, по всей вероятности, певица стала выглядеть иначе после похудения и другого макияжа.