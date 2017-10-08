Поклонники разоблачили Баскова в том, что он не натуральный блондин (фото)
2017-10-08 17:18
Поклонники разоблачили Баскова в том, что он не натуральный блондин (фото)
Дело в том, что мать и отец Коли – брюнеты.
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«Бриллиантовый голос» и «натуральный блондин» Николай Басков похоже поступил опрометчиво, когда выложил в Instagram снимок своих родителей, передает Rus.Media. Дело в том, что мать и отец Коли – брюнеты. Поклонники певца усомнились в натуральности светлых волос своего кумира.
Снимок из семейного архива Басков разместил в честь именин своей мамы. Он признался в комментарии к фото в любви к своему самому дорогому человеку и поблагодарил бога за то, что у него такая мать.
Но общество решило узнать ответ на вопрос, почему же у темноволосых родителей світлоруса ребенок. Об этом мы и спросили у Николая Баскова в сети. К тому же, натурального блондина напомнили, что в своем произведении он утверждал, что совсем один такой на всю страну. Судя по корням, волосы у певца должны быть темными.
Кстати, артист все-таки задумался о некоторое изменение в своем блондинистом имидже. Волосы стали темно-русыми. Подписчики Баскова эту смену оценили и посоветовали ему и вовсе стать брюнетом, что больше подходит и его внешности и возрасте.