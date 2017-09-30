Поклонники испугались вида 68-летней Пугачевой без макияжа
2017-09-30 14:06
Поклонники испугались вида 68-летней Пугачевой без макияжа
Фанатам не понравилось «натуральное» фото Примадонны.
68-летняя Алла Пугачева не перестает удивлять своих поклонников. Певица, которая появляется на публике только при полном параде — с макияжем и в парике, как выяснилось, не стесняется и своего, так сказать, «натурального» вида, передает Rus.Media.
Так, Примадонна решила продемонстрировать фанатам, как она выглядит по утрам, едва встав с кровати. На снимке, который артистка опубликовала в Instagram, она запечатлена в розовом пеньюаре без всякой косметики, с редкими растрепанными волосами. «Спасибо, Господи, за новое утро в моей жизни и день. Пусть не коснется их злоба человеческая», — подписала фото Пугачева.
Однако поклонников Примадонны не поразила ее откровенность. Подписчики посчитали, что певице в ее годы уже не пристало делиться подобными снимками. «Тихий ужас! Прямо старуха-процентщица! Не дай бог, ночью такая страсть приснится», «В таком возрасте без макияжа, может, не стоит выкладывать такие фото?» — честно признались фанаты.
Кстати, Алла Борисовна уже не первый раз делится со своими читателями своими снимками в «естественном виде». При этом в комментариях к фото можно найти не только негативные отзывы. К примеру, некоторые поклонники хвалят артистку за «смелость» и признаются, что благодаря подобным кадров Примадонна становится «роднее».