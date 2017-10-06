Пожилым водителям предложили отказаться от машины и получить скидку на похороны
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2017-10-06 08:43
Пожилым водителям предложили отказаться от машины и получить скидку на похороны
Смертельные ДТП с участием пожилых водителей в последнее годы стали насущной проблемой Японии.
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Смертельные ДТП с участием пожилых водителей в последнее годы стали насущной проблемой Японии, где население стремительно стареет и сегодня уже около 4,8 миллиона человек в возрасте от 75 лет и старше имеют водительские лицензии, передает Rus.Media.
Ранее в этом месяце в стране было введено новое правило, согласно которому водители должны проходить когнитивные тесты при обновлении своей лицензии. А одна из ритуальных контор, которые работают в центральной части Японии, начала предлагать 15-процентную скидку для пожилых водителей, которые добровольно откажутся от своих водительских прав, сообщает France24 со ссылкой на AFP.
“Мы предлагаем ритуальные услуги для тех, кто потерял членов семьи в аварии. И мы хотим помочь предотвратить смерти, вызванные такими авариями”, – говорит представитель компании Heiankaku Шігенорі Агіра. По его словам, эта акция полностью согласована с местным отделением полиции в городе Ітіномія префектуры Айти.
Агіра уточнил, что скидка применяется при заказе алтарей – в результате пожилые водители могут сэкономить на этом как минимум 56 000 иен (500 долларов). Причем скидка распространяется не только на человека, который отказывается от лицензии, а и на близких членов его семьи.
Проводит необычные акции и полиция Айти. Так,в ноябре прошлого года в одно из отделений полиции начали менять водительские удостоверения пенсионеров на дисконтную карту на популярный суп рамен в местной сети ресторанов.