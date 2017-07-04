Появились новые фото маленького Саши (Фото)

magictr | 04.07.2017 | Новости | Комментариев нет

6-летний Саша с Черниговщины, из которого издевалась родная мать, а потом и вовсе отказалась от него, сейчас находится в больнице в Киеве.

Новыми фотографиями мальчика на своей странице в Facebook делится руководитель общественной организации «Объединение родителей-одиночек Украины» Александр Мазур.

«Кто-то катает, а кто-то купает)»

«Проводил воспитательную работу)»

«Привет вам от Сашуні!»

«Дочка, твое задание выполнено. Мишку Сашуні передали», – подписывает фото Александр Мазур.

«Уже привык каждый день по несколько раз получать телефонный звонок и слышать «Привет! Это я. Уже соскучился за тобой. А когда ты ко мне приедешь?»

Только еду от него, как снова получаю звонок. Вот и сейчас собираемся к Сашуні, который ждет и скучает.

Хочу, чтобы очень скоро он нашел заботливых родителей, которые будут любить его и делать счастливым», – написал Александр Мазур.

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