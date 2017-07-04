Появились новые фото маленького Саши (Фото)
6-летний Саша с Черниговщины, из которого издевалась родная мать, а потом и вовсе отказалась от него, сейчас находится в больнице в Киеве.
Новыми фотографиями мальчика на своей странице в Facebook делится руководитель общественной организации «Объединение родителей-одиночек Украины» Александр Мазур.
«Кто-то катает, а кто-то купает)»
«Проводил воспитательную работу)»
«Привет вам от Сашуні!»
«Дочка, твое задание выполнено. Мишку Сашуні передали», – подписывает фото Александр Мазур.
«Уже привык каждый день по несколько раз получать телефонный звонок и слышать «Привет! Это я. Уже соскучился за тобой. А когда ты ко мне приедешь?»
Только еду от него, как снова получаю звонок. Вот и сейчас собираемся к Сашуні, который ждет и скучает.
Хочу, чтобы очень скоро он нашел заботливых родителей, которые будут любить его и делать счастливым», – написал Александр Мазур.
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