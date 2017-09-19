Появились фото жуткого ДТП на Ичнянщине (Фото)
19.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Как уже сообщалось, 18 сентября в 15:23 вблизи Ичне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «МАЗ» и «Ford Mandeo».
Об этом ЧЕline сообщили в ГСЧС Украины в Черниговской области.
В результате происшествия 54-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия.
Для проведения работ по деблокированию погибшего из искореженного автомобиля привлекалось отделение 23-й государственной пожарно-спасательной части в составе 3 человек личного состава и 1 единицы специальной техники.
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