Появились фото жуткого ДТП на Ичнянщине (Фото)

magictr | 19.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Как уже сообщалось, 18 сентября в 15:23 вблизи Ичне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «МАЗ» и «Ford Mandeo».

Об этом ЧЕline сообщили в ГСЧС Украины в Черниговской области.

В результате происшествия 54-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Для проведения работ по деблокированию погибшего из искореженного автомобиля привлекалось отделение 23-й государственной пожарно-спасательной части в составе 3 человек личного состава и 1 единицы специальной техники.

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