Пожарные Австралии разделись для фотосессии
11.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-11 12:27
Пожарные Австралии разделись для фотосессии
Пожарные разделись для календаря.
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В Австралии пожарные разделись для фотосессии, снимки из которой украсят традиционный ежегодный календарь, передает Rus.Media. Проект был благотворительный, он основан еще в 1993 году.
Новый календарь Firefighters Calendar состоит из достаточно откровенных снимков австралийских борцов с огнем.
На некоторых фото пожарные с щенками, коалами и другими.
В продажу новый календарь с «горячими» пожарными должен поступить до конца этого года.