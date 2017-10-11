Пожарные Австралии разделись для фотосессии

despravda | 11.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-11 12:27

Пожарные Австралии разделись для фотосессии
Пожарные разделись для календаря.

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В Австралии пожарные разделись для фотосессии, снимки из которой украсят традиционный ежегодный календарь, передает Rus.Media. Проект был благотворительный, он основан еще в 1993 году.

Новый календарь Firefighters Calendar состоит из достаточно откровенных снимков австралийских борцов с огнем.

На некоторых фото пожарные с щенками, коалами и другими.

В продажу новый календарь с «горячими» пожарными должен поступить до конца этого года.

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