Пожар в одесском лагере: погибли три девочки, директор в реанимации с сердечным приступом
2017-09-16 15:30
Пожар в одесском лагере: погибли три девочки, директор в реанимации с сердечным приступом
Причиной возгорания, согласно предварительным выводам, стало нарушение правил пожарной безопасности.
Ужасная трагедия произошла сегодня ночью в городском детском спортивно-оздоровительном лагере “Виктория”, передает Rus.Media. Полностью выгорел один из его корпусов.
Об этом сообщил Николай Кулеба, уполномоченный президента Украины по правам ребенка.
“В результате пожара погибли три девочки: восьмилетняя Софийка, девятилетняя Настя и 12-летняя Снежана. Все они – воспитанницы образцового детского хореографического ансамбля “Адель”. Еще двое детей попали в больницу с отравлением угарным дымом и один ребенок – с ушибом спины, потому что выпрыгнула из окна второго этажа”, – написал Кулеба на своей странице в Facebook.
Причиной возгорания, согласно предварительным выводам, стало нарушение правил пожарной безопасности. Сейчас на месте работают местные службы.
“По предварительной информации, во время реконструкции лагеря в прошлом году было потрачено 11 миллионов гривен на противопожарную безопасность и водоснабжения. В лагере есть пожарный гидрант и водоем, но как раз воды для тушения там и не было”, – добавил он.
Директор лагеря сейчас находится в реанимации из-за сердечного приступа.
Напомним, что пожар в детском лагере “Виктория” произошла в ночь на субботу. Загорелся деревянный корпус, в котором находились 42 ребенка. Здание сгорело дотла.
По сообщению Национальной полиции Украины, попредньо установлено, что пожар возник в двухэтажном отдельно стоящем деревянном здании на территории лагеря.
Площадь пожара составила около 450 квадратных метров.