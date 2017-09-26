Пожар в Одессе. Задержан первый подозреваемый
26.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-16 17:22
Пожар в Одессе. Задержан первый подозреваемый
Задержан директор детского лагеря «Виктория».
В Одесской полиции назвали имя человека, которого арестовали по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности.
В частности речь идет о директора детского лагеря «Виктория» Петросе Саркисяне, передает Rus.Media.
Информацию об этом распространил начальник Главного управления национальной полиции в Одесской области генерал Дмитрий Головин.
«Докладываю, в порядке ст. 208 УПК задержан директор детского лагеря «Виктория», как прямое должностное лицо, которое лично отвечает за деятельность этого заведения. Меру пресечения будет решать суд», — написал он.