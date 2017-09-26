Пожар в Одессе. Задержан первый подозреваемый

despravda | 26.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-16 17:22

Пожар в Одессе. Задержан первый подозреваемый
Задержан директор детского лагеря «Виктория».

В Одесской полиции назвали имя человека, которого арестовали по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности.

В частности речь идет о директора детского лагеря «Виктория» Петросе Саркисяне, передает Rus.Media.

Информацию об этом распространил начальник Главного управления национальной полиции в Одесской области генерал Дмитрий Головин.

«Докладываю, в порядке ст. 208 УПК задержан директор детского лагеря «Виктория», как прямое должностное лицо, которое лично отвечает за деятельность этого заведения. Меру пресечения будет решать суд», — написал он.

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