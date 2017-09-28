Пожар в Калиновке полностью локализована
2017-09-28 06:39
Пожар в Калиновке полностью локализована
Глава ГСЧС сообщил, что пожар на складе боеприпасов под Винницей локализован.
Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что пожар военных артскладов возле Калиновки удалось полностью локализовать, передает Rus.Media.
Об этом сообщается на странице Администрации президента Украины в Facebook.
“Пожар локализован. Мы не ожидаем ее дальнейшего распространения и сейчас мы ликвидируем последние очаги задымления”. – сообщил председатель ГСЧС, который вернулся из Калиновки, на военном кабинете, созванном Президентом Петром Порошенко.
По его словам, сейчас на месте чрезвычайного происшествия продолжают работать спасатели в круглосуточном режиме, также есть авиация, которая в случае необходимости возобновит свою работу.
Напомним: в Калиновке 26 сентября на складах вооружения возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Из зоны возможного поражения эвакуированы около 30 тысяч человек.
Сейчас на территории военного склада наблюдаются пожар и взрывы разной интенсивности. Спасатели ликвидировали возгорание 4 жилых домов в результате попадания боеприпасов.
Сейчас закрыто движение автотранспорта на автодороге Житомир – Могилев – Подольский и воздушное движение в радиусе 50 километров от Калиновки.