Пожар в Калиновке: на ликвидацию правительство выделит 100 млн грн
2017-09-27 20:51
Пожар в Калиновке: на ликвидацию правительство выделит 100 млн грн
Кабмин выделит из резервного фонда 100 млн гривен для ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов вблизи Калиновки Винницкой области.
Кабмин выделит из резервного фонда 100 млн гривен для ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов вблизи Калиновки в Винницкой области, передает Rus.Media.
“Мы, как и в Балаклее, на ликвидацию этой чрезвычайной ситуации выделим сегодня правительством из резервного фонда 100 млн гривен, а дальше будем смотреть на реальные потребности людей, чтобы каждому помочь”, – заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства,
Напомним, что 26 сентября около 22:00 в подразделения Госчс поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны Украины, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области. На тушение пожара от воинской части привлечены 2 пожарных танка, а к месту происшествия направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (Госчс).
Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на складах боеприпасов Минобороны вблизи Калиновки Винницкой области всего привлечено 691 человека и 149 единиц техники.
Территория возгорания на складах боеприпасов составляет около 10% от общей площади арсенала.
О причинах пожара на данный момент также говорить рано. Спасатели проводят эвакуацию жителей Калиновки. Местные жители сообщают, что в городе перебои с электроснабжением.