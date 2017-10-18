Появился раскладной смартфон с двумя экранами
18.10.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-10-18 17:50
Появился раскладной смартфон с двумя экранами
Эффектное видео.
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Компания ZTE решила удивить пользователей смартфоном-трансформером, который раскладывается и становится планшетом, передает Rus.Media.
Необычный гаджет, который получил название Axon M, имеет 4 режима и может раскладываться в любую сторону, перевоплощаясь в планшет с диагональю в 6,75 дюйма. У самого смартфона дисплей – 5,2 дюйма с Full HD. Работает он на процессоре Snapdragon 821, а также имеет 4 Гб оперативки.