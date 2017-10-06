Появилось видео уникальной посадки самолета “дрифтом” во время урагана Ксавьер
2017-10-06 20:10
Появилось видео уникальной посадки самолета “дрифтом” во время урагана Ксавьер
Приземление произошло в аэропорту Дюссельдорфа.
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Пилот пассажирского самолета Airbus А380 авиакомпании Emirates Airline совершил посадку в аэропорту Дюссельдорфа прямо во время урагана “Ксавьер”, передает Rus.Media.
Из-за сильных порывов ветра, многотонный авиалайнер заносило из стороны в сторону. Однако пилоты справились с порывами ветра и посадили самолет.
“Уникальное и страшное приземление самолета компании Emirates в международном аэропорту Дюссельдорфа. во время урагана Ксавье, из-за сильного порывистого ветра, самолет занесло на левую сторону посадочной полосы”, – говорится в описании к видео, опубликованном на YouTube.