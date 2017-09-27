Появилось ВИДЕО с самоубийцей на киевском Мосту влюбленных
27.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-26 20:47
Появилось ВИДЕО с самоубийцей на киевском Мосту влюбленных
По словам очевидцев, самоубийца стоит на мосту более полутора часов.
В сети появилось видео с молодым человеком, который стоит на Мосту влюбленных в центре Киева и угрожает совершить самоубийство, передает Rus.Media.
Ролик с места события опубликован на YouTube.
На кадрах можно увидеть, что наряду с потенциальным самоубийцей находятся сотрудники полиции, которые ведут с ним переговоры, уговаривая не прыгать.
По словам очевидцев, он стоит на мосту, угрожая прыгнуть, уже почти 1,5 часа.
Тем временем, движение по Парковой дороге перекрыто, возле моста дежурят автомобили скорой помощи, полиции, а также спасатели.