Появилось видео с места взрывов на складах боеприпасов под Мариуполем
2017-09-23 12:50
Появилось видео с места взрывов на складах боеприпасов под Мариуполем
Судя по кадрам видео, в темное время суток пожар не был локализован.
Появилось видео пожара и взрывов на складах боеприпасов в районе населенного пункта Новоянісоль Донецкой области.
Видео опубликовано в YouTube, передает Rus.Media.
Исполняющий обязанности начальника главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Алексей Мигрин сообщил, что спасателями принимаются меры по ликвидации возгорания и недопущения переброски огня на жилые дома. После полной ликвидации пожара будет проведено разминировании территории.
Судя по кадрам видео, в темное время суток пожар не был локализован. Пресс-офицер Министерства обороны Украины Сергей Фурдик сообщил, что в самом здании с боеприпасами еще есть пожар и слышны глухие взрывы. Также он подтвердил информацию о том, что инцидент военная прокуратура будет расследовать как умышленный поджог.