Появилось шокирующее видео трапезы Антона Геращенко
09.12.2017 | Новости | 1 комментарий|
Андрей Портнов опубликовал видео, как нардеп Антон Геращенко в ресторане вылизывает тарелку. Видео снималось скрытой камерой.
В сети появилось видео, как приближенный к главы МВД нардеп Антон Геращенко (“Народный фронт”) после трапезы в ресторане вылизывает остатки еды с тарелки языком, передает Rus.Media. Забавное видео опубликовал в Facebook бывший заместитель главы АП, а ныне юрист Андрей Портнов.
Оператор видео трудом сдерживает смех.
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Sergio Fabio