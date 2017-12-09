Появилось шокирующее видео трапезы Антона Геращенко

magictr | 09.12.2017 | Новости | 1 комментарий

Андрей Портнов опубликовал видео, как нардеп Антон Геращенко в ресторане вылизывает тарелку. Видео снималось скрытой камерой.

З&#039явилося шокуюче відео трапези Антона Геращенка

В сети появилось видео, как приближенный к главы МВД нардеп Антон Геращенко (“Народный фронт”) после трапезы в ресторане вылизывает остатки еды с тарелки языком, передает Rus.Media. Забавное видео опубликовал в Facebook бывший заместитель главы АП, а ныне юрист Андрей Портнов.

З&#039явилося шокуюче відео трапези Антона Геращенка

Оператор видео трудом сдерживает смех.

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  • Sergio Fabio

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