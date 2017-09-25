Появилось пиво с Путиным на этикетке с названием «Pravda Putin Huilo»

despravda | 25.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-24 18:46

Появилось пиво с Путиным на этикетке с названием «Pravda Putin Huilo»
Пользователь Twitter опубликовал в сети фото полки супермаркета с пивом, на которой нашлось место бутылки с этикеткой, на которой изображен президент России Владимир Путин.

На этикетке глава Кремля, на руках которого сидит миниатюрный премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, представлен в обнаженном виде на троне, передает Rus.Media.

На ценнике, где указаны название и стоимость оригинальной бутылки пива, написано «Pravda Putin Huilo».

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