Появилось пиво с Путиным на этикетке с названием «Pravda Putin Huilo»
25.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-24 18:46
Появилось пиво с Путиным на этикетке с названием «Pravda Putin Huilo»
Пользователь Twitter опубликовал в сети фото полки супермаркета с пивом, на которой нашлось место бутылки с этикеткой, на которой изображен президент России Владимир Путин.
На этикетке глава Кремля, на руках которого сидит миниатюрный премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, представлен в обнаженном виде на троне, передает Rus.Media.
На ценнике, где указаны название и стоимость оригинальной бутылки пива, написано «Pravda Putin Huilo».