Появилось новое видео аварии в Харькове: ДТП видно крупным планом
04.12.2017 | Новости | 1 комментарий|
Советник главы МВД Антон Геращенко обнародовал еще одно видео, на котором четко виден момент, когда Lexus влетел в толпу пешеходов в Харькове.
Еще один момент аварии попал на камеру наблюдения, передает Rus.Media.
Как известно, страшная авария в Харькове произошла вечером 18 октября. По предварительным данным, 20-летняя Елена Зайцева нарушила правила движения и влетела в толпу пешеходов, ожидавших на “зеленый” возле перехода.
В результате аварии погибло 5 людей. Еще 6 были травмированы, двое из них в очень тяжелом состоянии. Среди раненых женщина на 7 месяце беременности. Медики борются за ее жизнь, и жизнь еще нерожденного ребенка.
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Илья Касьянов