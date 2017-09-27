Появились страшные видео ДТП, в котором погиб актер из “Физрука”
2017-09-27 17:07
Появились страшные видео ДТП, в котором погиб актер из “Физрука”
В сети появилось видео ночного ДТП в Москве, в котором погиб 18-летний Егор Клінаєв – актер из популярного российского сериала “Физрук 3”.
Как стало известно, ДТП в Москве с участием семи автомобилей произошла около 5:00. В аварии погиб один человек – Егор Клінаєв, который в сериале “Физрук 3” сыграл Никиту Серебрянського, передает Rus.Media.
18-летний актер погиб на месте ДТП, он остановился, чтобы помочь водителям машин, что столкнулись, и в этот момент его сбил другой автомобиль, который не увидел ДТП.
Видео ДТП, в результате которого погиб актер “Физрука” Егор Клінаєв:
Отмечается, что “скорая” не смогла спасти юного актера. Еще двух пострадавших автомобилистов отвезли в больницу.