Появились подробности смерти 54-летнего спортсмена на марафоне в Киеве
2017-10-08 18:47
Появились подробности смерти 54-летнего спортсмена на марафоне в Киеве
Им оказался оказался директор Тернопольского мясокомбината.
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В киевской полиции подтвердили информацию о внезапной смерти мужчины во время забега на Киевском международном марафоне – 2017 (Wizz Air Kyiv City Marathon), который состоялся в воскресенье, 8 октября, передает Rus.Media.
По словам замначальника отдела коммуникации полиции Киева Яны Неруш, мужчина 1963 года рождения скончался на улице Лаврской во время марафона.
“Уже известно, что это уроженец Тернопольской области, который принимал участие в марафоне. Ему внезапно стало плохо, он упал. Медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть мужчины”, – сказала она.
Неруш добавила, что пока правоохранители квалифицировали событие как внезапную смерть, но окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Умершим оказался Виктор Малюта. Об этом сообщили в пресс-службе компании “Агропродсервис”, в которую структурно входит Тернопольский мясокомбинат.
“Сегодня преждевременно ушел из жизни директор Тернопольского мясокомбината Виктор Малюта. Жизнерадостный и всегда улыбчивый, профессионал своего дела. Любил жизнь и заботился о своем здоровье. Но сегодня во время соревнований по бегу в Киеве сердце неожиданно остановилось”, – говорится в сообщении компании.
Напомним, Киевский марафон выиграли Ирина Масник и Артем Поддубный .