Появились подробности о рождении шестикласснице ребеночка
2017-09-22 20:19
Появились подробности о рождении шестикласснице ребеночка
Роды были тяжелыми и преждевременными.
Во Львовской области 12-летняя девочка стала мамой, передает Rus.Media. У школьницы появилась на свет здоровая девочка, сейчас она находится в роддоме при львовском Медицинском университете. Девочка из многодетной семьи, воспитывалась без отца, но характеризуется исключительно с положительной стороны.
“Девочка родом из города Борислав, из многодетной семьи. Мама воспитывает одна шестерых детей, отца нет, но семья считается положительной, на учете мать не находилась”, – рассказала изданию Анна Иванов, начальник Службы по делам детей бориславского горсовета.
По словам Анны Иоаннов, они и сами удивились тому, что произошло: девочка перешла в шестой класс, училась выше среднего, все лето дети отдыхали и мать роженицы ни о чем не подозревала до 36-й недели. В начале сентября будущая мать начала жаловаться на здоровье, девочку отвели к педиатру, тот направил на ультразвуковую диагностику и там подтвердили беременность.
Теперь многодетной семье придется заботиться также о младенце, а 12-летней матери – поправить здоровье после родов и вжиться в новую роль. А в полиции начали расследование относительно того, кто является отцом девочки.