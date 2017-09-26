Появились новые детали в деле по зверскому убийству главы “Киевоблэнерго”
26.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-26 13:02
Появились новые детали в деле по зверскому убийству главы “Киевоблэнерго”
Уже во время осмотра тела зверски убитого председателя правления “Киевоблэнерго” Ивана Поливяного в его одежде нашли крупную сумму денег,
Уже во время осмотра тела зверски убитого председателя правления “Киевоблэнерго” Ивана Поливяного в его одежде нашли крупную сумму денег, передает Rus.Media.
Об этом пишет издание СМИ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По информации источника, мужчина был в домашнем халате, руки связаны поясом. В кармане халата обнаружили около 20 тысяч гривен.
Также по информации источника, из дома пропали золотые украшения (крестик, цепочку, кольца) и около 15 тысяч гривен.