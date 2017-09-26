Появились жуткие детали убийства юного американца в Нововолынске
2017-09-13 18:54
Появились жуткие детали убийства юного американца в Нововолынске
В Украине находился около двух месяцев.
Житель Нововолынска убил 18-летнего гражданина США, передает Rus.Media. Инцидент произошел 11-го сентября около 18:00, во время застолья 4-х человек. Погибший парень был двоюродным братом подозреваемого в убийстве.
Правоохранители получили сообщение о том, что в городе Нововолынск по улице Луцка 26, обнаружен труп мужчины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты.
Как выяснилось, гражданин США находился в Украине около двух месяцев. Гостил у сестры в Киеве, а последнюю неделю – в двоюродного брата в Нововолынске. На квартире часто устраивали гулянки.
После очередной попойки между ними возник конфликт и драка, в результате чего американец получил ножевые ранения в области сердца от своего родственника, сообщают жители дома. Участников застолье было четверо – три мужчины и женщина, которая проживает на этаж ниже. Один из них ушел раньше.
“Мы с мужем около 17:30 услышали, что-то стукнуло, бахнуло. Он с тем ножом в руке, так и упал. Тут лежал труп. Это жесть. Вчера медэкспертизу проводили, вот перчатки… Так страшно было это все. Сколько его (собственника квартиры – авт.) видела с тем другом, они постоянно выпивали. В комнату зайти невозможно, там все в крови. Это умышленное убийство. Между ними была одна женщина. Она вчера кричала тут, такая истерика… Еще мать подозреваемого откачивали. Женщине где-то лет 27, ее забрали правоохранители. Они все были “готовы”, просто “готовы” до такой степени!.. Владельцу этой квартиры 35 лет, у него была разрезана рука, шел с капельницей. Его скорая забрала”, – рассказывают жильцы девятиэтажки.
Полицию вызвали соседи, они же проверяли пульс у мужчины. Ранее несмотря на постоянные гулянки в квартире в правоохранительные органы никто не обращался.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 УК Украины.