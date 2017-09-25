Появилась версия смертельного пожара в детском лагере «Виктория»
2017-09-20 13:26
Появилась версия смертельного пожара в детском лагере «Виктория»
В кулуарах горсовета Одессы ходят страшные слухи.
Стало известно, о чем говорят в кулуарах городского совета Одессы в ходе первого заседания после смертельной трагедии в детском лагере, передает Rus.Media.
В кулуарах горсовета Одессы ходят слухи, что на месте пожара в санатории «Виктория» были обнаружены бутылки из-под зажигательной смеси.
А в ходе заседания, одесский мэр Геннадий Труханов озвучил, что благодаря тому, что сгорело одно из трех идентичных зданий в лагере, будет возможно провести экспертизу относительно причины пожара.
Также он сообщил, что согласно документам, на противопожарную сигнализацию в лагере было потрачено 780 тысяч грн, а не 11 млн гривен.