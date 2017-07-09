Похудеть быстро: ученые назвали еще один катализатор ожирения
Международная группа ученых из Британского университета провела серию исследований, в результате которых пришли к выводу, что сон может стать препятствием для желающих сбросить лишний вес: это касается как его недостатка, так и избытка.
Десятки исследований доказали, что хроническое недосыпание увеличивает чувство голода на 40%. Это обусловлено тем, что недостаток сна нарушает выработку гормонов насыщения и голода — грелина и лептина, в результате чего сигнал о насыщении доходит до мозга тогда, когда вы уже давно переели и в организм попали сотни лишних калорий.
То же самое происходит и тогда, когда человек спит слишком много: процесс нарушается по такой же схеме. Подробнее о результатах работы ученые написали в периодическом издании университета.
Диетологи призывают внимательнее следить за режимом сна: оптимальный вариант — когда человек засыпает и просыпается в одно и то же время, тем самым дисциплинируя организм, который станет подавать объективные сигналы об усталости и голоде.
Также ученые советуют следить и за качеством сна: если вы чувствуете себя разбитым после 8-часового отдыха, долго не можете заснуть или просыпаетесь от малейшего шороха, это повод обратиться к врачу: недосыпание через некоторое время может спровоцировать развитие ожирения.
Источник: «Знай.иа»
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