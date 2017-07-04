Похудеете в два раза быстрее, если откажетесь от этого продукта
04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Последние исследования доказывают, что наиболее эффективный путь потери веса заключается не в отказе от углеводов или сладостей. Ученые уверяют: чтобы улучшить параметры тела, следует исключить из рациона мясо, пишет nashamama.com.
Результаты исследования специалистов из “Journal of the American College of Nutrition” показали, что вегетарианская диета помогает человеку улучшить метаболизм. А, что самое важное, отказ от мяса позволяет худеть вдвое быстрее, чем соблюдение каких-либо других диет.
Во время експеримету группа добровольцев придерживалась рациона на основе зерен, овощей, фруктов и орехов. В результате этим участникам удалось похудеть вдвое скорее тех добровольцев, в рационе которых были блюда из мяса.