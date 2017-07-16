Похищение человека, Седнев в финале и победа менянина на чемпионате мира: інформпідсумок воскресенья

magictr | 16.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В Чернигове карикатуристы заявляют о политических притеснениях — смотрите в видео.

Викинги вернулись в Чернигов — второй день фестиваля «Сиверские викинги» в фото.

В Чернигове посреди белого дня похитили человека, а посреди ночи из-под окон дома угнали «Лексус».

Малиновый рай: ягодный сезон в разгаре на Черниговщине.

Житель мены стал бронзовым призером чемпионата мира U18.

Седнев в финале конкурса «Невероятные села Украины 2017» — голосуйте!

И полным ходом идет работа на проспекте Мира.

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

 

 

 

 

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr