Похищение человека, Седнев в финале и победа менянина на чемпионате мира: інформпідсумок воскресенья
16.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
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В Чернигове посреди белого дня похитили человека, а посреди ночи из-под окон дома угнали «Лексус».
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